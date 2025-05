Palombina assaggia le strisce blu. Da giugno via alla sperimentazione

Nuova sosta a pagamento, si inizia da Palombina. Partirà una sperimentazione, per quattro mesi, da giugno a settembre, con un centinaio di stalli a strisce blu che dovrebbero favorire i residenti alla ricerca del posto soprattutto nella stagione estiva, quando la fascia costiera e i quartieri che ricadono nella sua vicinanza devono fare i conti con chi va al mare e lascia parcheggiata la propria automobile tutto il giorno e a volte anche tutta la notte. Dei nuovi stalli si è parlato ieri mattina, in una riunione interna nella saletta della giunta dove erano presenti gli assessori Giovanni Zinni (Mobilità), Daniele Berardinelli (Rapporti con Ancona Servizi), Stefano Tombolini (Lavori pubblici) e il sindaco Daniele Silvetti. La tariffa sarà 0.60 centesimi all’ora con 5 euro per l’intera giornata, come avviene per la confinante Falconara. Si tratta di un centinaio di posti auto, ora gratuiti, divisi tra via Flaminia vale a dire lungo la statale adriatica (una 70ina) e alcune vie limitrofe (una 40ina). Le strisce blu dovrebbero riguardare solo un lato. Tra nuova segnaletica e l’installazione di 4 parcometri la spesa si aggira sui 25mila euro. Per la sua partenza dovrà essere adottata una delibera di giunta. Sul resto delle nuove strisce blu per la sosta a pagamento da distribuire in altre zone tra centro e piano sono ancora in corso verifiche.

m.v.