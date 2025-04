Palombina sente odore d’estate. Dal 15 aprile via libera ai lavori. L’ascensore rotto a dopo l’estate

Non solo Portonovo. A Palombina iniziano i preparativi sulla spiaggia per l’inizio della stagione balneare. Dal 15 aprile prossimo via a una serie di servizi, mentre i lavori sul cavalcaferrovia non sono stati messi in agenda e la sostituzione dell’ascensore sul ponte verso nord slitta alla fine dell’estate. A comunicare questa serie di informazioni è stato l’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Tombolini durante la seduta del consiglio in risposta a una interrogazione di Angelo Tomassetti (Partito Democratico): "Proprio nei giorni scorsi sulle spiagge di Palombina, Collemarino e Torrette c’è stato un incontro, a cui ha partecipato anche il sindaco Silvetti, con i vari tecnici di competenza sulla materia _ ha detto Tombolini _ e nei prossimi giorni presenteremo tutti i risultati di quel confronto. Intanto posso dire che dal 15 aprile saranno operativi alla massima frequenza possibile alcuni servizi; penso al recupero dei rifiuti speciali, compresi quelli portati sugli arenili dalle mareggiate, alla raccolta differenziata dell’immondizia, la pulizia della spiaggia e anche quella dei bagni pubblici. Per quanto riguarda il sovrappasso della ferrovia effettueremo una manutenzione con annessa messa in sicurezza, lo sistemiamo per quanto possiamo e facciamo anche una revisione attenta degli scalini per evitare incidenti. L’intervento principale, ossia demolizione e ricostruzione, tuttavia, non è per ora in calendario, vedremo di inserirlo prossimamente". Preoccupato Tommassetti sullo stato in cui versa quel cavalcavia sopra i binari della linea adriatica: "A un’occhiata esterna sembra ridotto in cattive condizioni e dunque pericoloso, ma evidentemente io non sono un esperto e spero che sia davvero così" ha detto il consigliere Dem che poi ha chiesto conto della sostituzione dell’interno impianto di ascensione del cavalcavia che collega la statale al ristorante ‘Romano’: "L’intervento è previsto, ma abbiamo deciso di comune accordo con l’Autorità portuale di posticiparlo alla fine della stagione estiva, tra settembre e ottobre _ ha aggiunto l’assessore Tombolini _. Con l’Ap c’è l’accordo sui tempi, sulla spesa da sostenere (oltre 100mila euro, ndr.) e sulla formula: loro lo finanziano e noi facciamo i lavori".