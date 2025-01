Palombina Vecchia calcio tra sport e solidarietà

Sorrisi, partecipazione ed entusiasmo, mercoledì all’hotel Touring di Falconara, per la tradizionale festa della società Palombina Vecchia Calcio. Un momento che ha coinvolto dirigenti, tecnici, atleti e famiglie del club gialloverde, in presenza del sindaco Stefania Signorini, dell’assessore allo Sport Ilenia Orologio e della presidente Unità di Strada-RiBò Laura Luciani. "Abbiamo voluto festeggiare il nuovo anno con atleti e famiglie – ha detto il direttore sportivo Leonardo Agostinelli – per condividere un momento di festa a cui tenevamo molto, creando un evento nel quale oltre al divertimento fosse presente anche un elemento di formazione per i ragazzi. Grazie alla disponibilità della dottoressa Maria Letizia Diletti, biologa nutrizionista e divulgatrice scientifica, siamo riusciti a programmare un incontro informativo sul tema della corretta alimentazione dei nostri giovani calciatori che ha preceduto i festeggiamenti".

L’iniziativa si è svolta nel ricordo di Cesarino Rosi, storico collaboratore del Palombina Vecchia. Sono stati illustrati i progetti solidali che, a Natale, hanno permesso di donare un contributo all’associazione RiBò che aiuta chi è vive in strada. Il direttore tecnico Andrea Monteverdi ha detto "ci impegneremo a breve per effettuare altre iniziative, come sempre ispirati e sostenuti dal nostro presidente Gianfranco Paradisi". Per l’assessore Orologio, il Palombina Vecchia è "da anni un pilastro del territorio, sia dal punto di vista sportivo che sociale. Lo sport è un potente strumento di inclusione, crea ponti tra le persone, superando barriere sociali e culturali, creando opportunità di aggregazione, rispetto reciproco e sviluppo delle capacità individuali e collettive". Così il sindaco Signorini: "Lo sport non è solo una disciplina fisica, ma un vero e proprio strumento educativo che può trasmettere valori fondamentali come il rispetto, il sacrificio, il lavoro di squadra e la perseveranza".