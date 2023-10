"Palpeggia stagista". Condannato negoziante di 86 anni

Era entrata a fare degli acquisti, in un negozio, con delle colleghe di corso, ma arrivata in cassa aveva lasciato tutte le cose prese correndo via spaventata. Solo dopo qualche giorno era riuscita a confidarsi. "Un uomo mi ha toccato il seno e ha provato anche a baciarmi" aveva raccontato in lacrime una 30enne, inglese, in Italia per fare uno stage. Con l’accusa di violenza sessuale (nella forma più lieve) il tribunale di Ancona ha condannato un 86enne a un anno e 4 mesi, pena sospesa. L’uomo, un imprenditore, era il titolare del negozio dove la vittima si era recata a fare acquisti. Stando alle accuse le avrebbe strizzato i seni con le mani "per vedere se erano finti" avrebbe aggiunto. La vicenda, che risale a gennaio 2018, è stata raccontata in diverse udienze che si sono succedute sentendo alcuni testimoni tra i quali una collega della giovane. La inglese nei giorni seguenti era stata vista piangere durante il corso e poi si era aperta raccontando i fatti. Era seguita la denuncia ai carabinieri che avevano poi acquisito le telecamere del negozio. L’anziano imprenditore, difeso dall’avvocato Vando Scheggia, quel giorno avrebbe abbracciato la 30enne solo per salutarla affettuosamente, secondo la difesa. Un fraintendimento, stando alla versione difensiva, cui il collegio penale non ha creduto. Scontato il ricorso in appello.