Palpeggiatore col monopattino in manette

Andavano a fare jogging o a un appuntamento con gli amici. Erano quasi tutte ragazzine minorenni, di bell’aspetto. Lui, alla guida di un monopattino elettrico di colore nero, le prendeva di mira. Si avvicinava velocemente a loro per palparle ai seni. Qualcuna ha tentato di divincolarsi ed è caduta a terra riportando dei lividi. Piene di paura sono tornate a casa e tra le lacrime hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. In orari serali ed in luoghi poco frequentati della periferia di Osimo, palpeggiava le donne intente a camminare per strada. L’ha fatto almeno per cinque volte. Venerdì scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ancona, nei confronti dell’uomo, un giovane di 26 anni bengalese che oggi, proprio per quei palpeggiamenti, è indagato per violenza sessuale aggravata.

E’ operaio e abita a Osimo Stazione dove vive in un appartamento con altri colleghi connazionali. E da lì partiva sul monopattino. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura di Ancona, è stata avviata dopo quelle violenze appunto che si sono verificate tra la fine del 2022 e l’inizio di quest’anno.

Le investigazioni si sono concentrate su un giovane che per fattezze fisiche e capi d’abbigliamento corrispondenti a quelli indossati dall’aggressore, secondo la descrizione fatta dalle vittime, hanno condotto all’indagato. Le ragazze l’hanno riconosciuto dopo che i militari l’hanno individuato nei pressi di una delle zone dove erano state palpate.

Quel giovane aveva la disponibilità proprio di un mezzo di locomozione uguale a quello segnalato dalle aggredite. Le modalità con cui avvenivano i palpeggiamenti, il modus operandi utilizzato dallo straniero e il riconoscimento fotografico da parte di alcune vittime insomma hanno permesso ai militari di individuare lui, il presunto palpeggiatore.

E’ stata effettuata una perquisizione domiciliare a casa sua ed è stato portato in caserma. Non parla l’italiano, se non per poche parole, e non avrebbe detto nulla ai militari.

L’uomo, che ha rifiutato l’applicazione del braccialetto elettronico, è stato portato nel carcere di Montacuto dove si trova tuttora in attesadi comparire davanti al giudice. Le indagini sono ancoea in corso comunque per capire se ci sono altre vittime che fino ad ora non hanno denunciato.

Silvia Santini