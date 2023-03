Palpeggiava le ragazzine: finisce ai domiciliari

OSIMO

Dal carcere è stato posto agli arresti domiciliari a Porto Recanati, all’hotel House. Quel giovane, 26enne bengalese, le prendeva di mira le ragazze transitando per Osimo Stazione sul suo monopattino elettrico di colore nero. Si celava nel sottopasso ferroviario e nelle adiacenze, cercando di passare inosservato sfruttando la velocità con cui si muoveva. Si avvicinava alle giovani di passaggio per palpare i seni. Qualcuna ha tentato di divincolarsi ed è caduta a terra riportando dei lividi. Piene di paura sono tornate a casa e tra le lacrime hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Si tratta di cinque ragazze, tutte del posto e minorenni ma potrebbero esserci anche altre vittime. I carabinieri l’hanno individuato e arrestato.

Proprio per quei palpeggiamenti è stato indagato per violenza sessuale aggravata. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura di Ancona, è stata avviata dopo quelle violenze che si sono verificate tutte tra la fine del 2022 e l’inizio di quest’anno. Le investigazioni si sono concentrate sul giovane che per fattezze fisiche e capi d’abbigliamento corrispondenti a quelli indossati dall’aggressore, secondo la descrizione fatta dalle vittime, hanno condotto all’indagato. L’hanno trovato proprio nei pressi della stazione, dove lavora come operaio in una ditta assieme ad altri operai connazionali. Le ragazze si sono solo limitate a sporgere denuncia e a riconoscere l’autore, non hanno voluto più niente a che fare con quanto accaduto.