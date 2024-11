Panchina alle Ferraris: "Scuola e istituzioni contro la violenza sulle donne"

"Un fil rouge, scuola e istituzioni, per prevenire e combattere la piaga sociale della violenza contro le donne". Parole della dirigente del Comprensivo Ferraris Filomena Zaccaro che, ieri mattina, assieme alla vicaria Mariadina Bondielli hanno aperto le porte dell’Istituto alla stampa e alle autorità, sindaco Stefania Signorini e assessori Elisa Penna e Ilenia Orologio, per presentare le iniziative di sensibilizzazione e rivolte all’intera comunità. "Riteniamo, infatti, che debba esserci una forte connessione tra giovani, famiglie e comunità – ha proseguito la preside –. Per questo abbiamo installato una panchina rossa (donata dall’Ondaverde, ndr) e partecipato ad un progetto con gli esperti dello Sportello Frida, che ha permesso agli studenti di conoscere i problemi, confrontarsi e crescere". La scuola, inoltre, domani alle 17.30 parteciperà al flash mob del Comune contro la violenza di genere, nell’ambito della rassegna Basta! "Partiremo da via Bixio con cento palloncini, tanti quanti le donne uccise nel 2024, e arriveremo in piazza Mazzini", ha spiegato Orologio. Saranno letti alcuni testi di riflessione. Sarà presente la senatrice Elena Leonardi, vicepresidente della Commissione contro il femminicidio. "Per eliminare la violenza è richiesta una cooperazione, uno sforzo collettivo – la voce del sindaco –. Per questo riteniamo decisiva la collaborazione con le scuole, educando i ragazzi e rendendoli cittadini consapevoli". Per Penna, "la sinergia è fondamentale per trovare insieme una strada".