Panchina dell’amore e oasi verde: dono alla città

Non solo "la panchina dell’amore". Ma anche un’oasi di verde incantevole, lungo un boulevard che apre a una vista mozzafiato. A Falconara Alta, ieri mattina, un atteso taglio del nastro in via VIII Marzo per uno spazio della famiglia Contini ma, di fatto, messo a disposizione della città, che ora potrà sfruttare un angolo suggestivo di relax, immerso tra alberi, siepi e arredi, a due passi dal Castello e il borgo antico. All’inaugurazione erano presenti Andrea Contini, con i figli Alessandro e Federico, oltre al sindaco Stefania Signorini, la vice Valentina Barchiesi, gli assessori Ilenia Orologio, Romolo Cipolletti e Raimondo Baia, consiglieri e tanti falconaresi.

L’iniziativa era stata anticipata nei giorni scorsi sul Carlino da Federico Contini, figlio di mister PuntoGomme Andrea. Un investimento, il loro, importante per almeno tre motivi.

Il primo, il restyling della "porta d’ingresso" al quartiere più iconico della città. Il secondo, rivitalizzare ulteriormente Falconara Alta. Il terzo, festeggiare i dieci anni dalla riapertura del vicino ristorante ex Balcone del Golfo, di proprietà dei Contini, in cui oggi trova casa la rinomata Arnia del Cuciniere di chef Claudio Api, anche lui sul posto.

"Via VIII Marzo è la più bella e panoramica della città – ha raccontato un emozionato Andrea al nostro giornale –. Ci dispiaceva vedere quest’area in abbandono, così com’era stato per il Balcone del Golfo. Dunque oggi c’è soddisfazione nel vederli riqualificati. Oltre alla panchina dell’amore, in cui scattare foto, abbiamo voluto realizzare un’area verde accogliente e familiare". E le idee non finiscono: "In estate vorremmo metterla a disposizione della comunità per progetti culturali, sportivi, sociali, promuovendo convegni, aperitivi con poesie, lezioni di ginnastica dolce piuttosto che eventi con associazioni", ha aggiunto.

Senza contare, poi, che poche centinaia di metri più avanti c’è l’altra area ancora incolta. Quella dove realizzare, in futuro, "un impianto sportivo con campi da tennis, padel, calcio a cinque", aveva spiegato invece Federico.

Da come emerso non servirebbero particolari stravolgimenti al Piano regolatore, in quanto è già destinata ad uso sportivo, ricreativo, bosco o parchi attrezzati. Per questo l’intervento sarebbe compatibile con l’ambiente. L’ideale, intanto, sarebbe un bel marciapiede che colleghi le due aree. L’amministrazione ci starebbe pensando. Nel ringraziare i Contini, il sindaco Signorini ha esultato: "La panchina dell’amore e l’area verde sottostante saranno un valore aggiunto per il nostro borgo di Falconara Alta, che abbiamo già voluto valorizzare nel 2022 con lo splendido progetto del Balcone del Golfo".

Giacomo Giampieri