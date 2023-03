Panchina viola della gentilezza: i ragazzi del Mannucci la decorano

La città ha la sua panchina viola della gentilezza: ieri pomeriggio il taglio del nastro con le autorità al Parco del Vallato. A donarla la Jesina Pallanuoto, mentre gli studenti del Liceo Artistico Mannucci coordinati dai prof Massimo Ippoliti e Giuliana Pallotto l’hanno decorata.

Presente anche l’associazione camperisti e la Costess. L’iniziativa rientra in un movimento nazionale che ha coinvolto i Comuni di tutta Italia e che consiste nel creare luoghi di gentilezza, per promuovere la pratica di comportamenti gentili e generosi nella relazioni sociali, identificati dalla panchina viola, colore simbolo di concretezza e profondità, su cui scrivere frasi positive che stimolano ad atti di gentilezza. I genitori di uno degli alunni del liceo, titolari della ditta Macagi di Cingoli, hanno realizzato la panchina composta da un telaio di metallo zincato con doghe in legno. A ideare le decorazioni sono stati gli studenti del terzo e quarto anno del liceo Mannucci i quali hanno pensato anche alla frase da scrivere, dipinta a mano da uno dei ragazzi: "Oggi scegli di essere gentile".

sa. fe.