Panchine restaurate, l’ex dirigente: "C’era l’ok della Sovrintendenza"

Il restyling di piazza Cavour aveva portato il Comune a togliere le panchine di ferro e ghisa, quelle storiche, testimoni della prima guerra mondiale visto che proprio sullo schienale, alcune di loro, riportavano il bollettino della vittoria, quello del generale Armando Diaz, inciso lettera per lettera. Realizzate nel 1920 non erano tutte in buono stato e per cinque di queste il Comune aveva disposto un restauro finito poi in subappalto ad una ditta emiliana. Proprio il restauro ha inguaiato l’ex ingegnere capo del Comune dorico, Luciano Lucchetti, arrivato al dibattimento di un processo penale dopo che si era opposto ad un decreto penale di condanna per dimostrare la sua piena innocenza. L’ex dipendente comunale (oggi in pensione) è accusato di aver violato una norma sui beni culturali e relativa al restauro di un bene storico disposto senza autorizzazione della Sovrintendenza. Per la difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Roberto Tiberi, l’autorizzazione ci sarebbe invece stata. Nell’udienza che si è tenuta ieri in tribunale, davanti alla giudice Tiziana Fancello, è stato sentito un funzionario della Sovrintendenza che ha sostenuto come per lo spostamento, anche se solo temporaneo e finalizzato al restauro, l’autorizzazione specifica non c’era e lui non ne era a conoscenza. Lucchetti, dopo l’escussione del testimone dell’accusa, ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee parlando di un equivoco. "Lo spostamento era compreso nella voce generale - ha sostenuto l’ex ingegnere capo - nel progetto definitivo di restauro che la Sovrintendenza aveva già approvato. Lo spostamento per il restauro era provvisorio, non si trattava di un trasloco definitivo come I può essere un’opera d’arte comè un quadro o una statua ma semplicemente doveva andare in officina per la lavorazione già vagliata dalla Sovrintendenza, non occorreva specifica autorizzazione"

ma. ver.