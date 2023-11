"Pandefrà", un panettone per dire basta

"Non costringermi". Con un panettone Pandefrà dice no alla violenza sulle donne. Per questo Natale Pandefrà ha scelto di sostenere l’Associazione "Dalla Parte delle Donne" di Senigallia, una casa gestita da sole volontarie che si prendono cura di rifugiate che hanno subito maltrattamenti fisici eo psicologici. Un occasione del prossimo Natale, acquistare il panettone di Pandefrà è un modo per dire no a omertà, ignoranza, inciviltà, prepotenza, possessione. A vigliaccheria e tossicità delle relazioni. Alle imposizioni. Alla violenza! La bakery Francesca Casci Ceccacci trasforma un ‘No’ in affermazione di valori positivi. "Mia mamma mi ha sempre raccontato che la prima parola che ho detto durante i primi anni di vita è stata "No", ancor prima dire ‘mamma’ – spiega –. Ritengo che il giusto si raggiunga anche con atti di rivalsa personali, quelli che ti portano a scegliere chi vuoi essere e da che parte vuoi stare".

Due le versioni da 750 grammi proposte dalla bakery contemporanea di Senigallia, che produce anche il pane per il ristorante Tre Stelle Michelin Uliassi, da acquistare online e nei due punti vendita. Per chi rimane fedele ai gusti più classici il Tradizionale con glassa alle mandorle e il Tre Cioccolati con pepite di cioccolato fondente, cioccolato al latte, cioccolato bianco, pensato invece per i più golosi. "Il tema del panettone di quest’anno è un tema forte, forse un po’ punk, ma incarna perfettamente i miei valori – conclude - Serve una presa di responsabilità nel parteggiare come essere umano; ciascuno può usare le proprie capacità, nel mio caso la panificazione, per occuparsi del prossimo e generare un impatto positivo comune". Una realtà in crescita quella di Pandefrà che la scorsa estate ha raddoppiato aprendo un altro punto vendita nel centro storico della spiaggia di velluto.