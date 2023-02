Pandemia, crisi economica e piattaforme televisive I tre motivi del calo di spettatori nei nostri cinema

Secondo alcune ricerche recenti, circa il 60% della popolazione italiana, nel 2022 non è mai andata al cinema e questo ovviamente ha causato una crisi del settore; ma vediamo più nel dettaglio i motivi. Dopo varie interviste le risposte date sono principalmente tre: la prima risposta è che in questo periodo anche gli appassionati devono lavorare di più per la crisi economica in corso e più in generale non hanno tempo libero; la seconda è stata che da quando esistono le piattaforme di streaming attraverso cui si possono vedere film e serie tv pagando solo pochi euro al mese e, a volte, se il film che si vuole vedere è molto famoso si devono aggiungere uno o due euro, le persone non perdono tempo ad uscire perché in questo modo risparmiano ed inoltre possono vedere i film comodamente a casa; la terza risposta è stata da parte di persone appassionate e disposte ad andare al cinema, ma che non ne hanno la possibilità perché durante il periodo di Covid molti cinema hanno chiuso e alcune città non hanno più questi luoghi di svago. Si è inoltre venuti a conoscenza del fatto che i film italiani sono i meno guardati: gli adolescenti vengono attirati molto di più dai film americani, le persone tra i trenta e sessanta anni, come abbiamo già detto, non hanno tempo libero e sono quindi principalmente gli anziani che vedono i film realizzati in Italia. Negli ultimi tempi, infatti, ci sono stati alcuni film molto famosi tornati al cinema come il "Titanic" o "Avatar 2" a suscitare scalpore nelle sale tra giovani e anziani che con ritorni importanti come questi si sono precipitati nelle sale e hanno lasciato da parte ogni impegno e piattaforma streaming; ciò ha quindi dimostrato che a volte ad attirare l’attenzione degli italiani sono le grandi produzioni. Ma passiamo ora all’estero per esempio agli Stati Uniti che nel 2022 hanno raggiunto circa 7,5 miliardi di dollari di incassi, il 35% in meno del 2017-2019 e il 65% in più del 2021: infatti gli USA non hanno quasi sentito la crisi contando il fatto che sono la prima potenza commerciale mondiale. Ci sono infine dei paesi che non hanno nemmeno la possibilità di costruire dei cinema o altri che, avendo un clima abbastanza mite e favorevole, ne organizzano all’aperto utilizzando le auto per non dover costruire una o più strutture.

Viola Desideri III A