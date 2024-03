Pane e politica, Ricci fa il pieno. Il centrosinistra si ricompatta

La visione di futuro del centrosinistra e del Paese secondo Matteo Ricci. Il sindaco di Pesaro fa il pieno ad Ancona nella serata in cui presenta il suo ultimo libro alla città. Emblematico il titolo, ‘Pane e politica – per un centrosinistra che torni a vincere’. Il prossimo appuntamento nelle Marche riguarda proprio la città Capitale italiana della Cultura 2024 dove Ricci, al termine del suo secondo mandato, non potrà ricandidarsi, ma le attenzioni generali sono verso le regionali del 2025. Un centrosinistra marchigiano a due velocità e con visioni differenti, soprattutto nel capoluogo. Ieri sera nel suggestivo salone del Museo Tattile Omero, alla Mole Vanvitelliana c’era tutto il centrosinistra locale. Nervosismo e tensione palpabile (ma nulla più), specie tra Ida Simonella, l’ex assessore a candidata alle comunali perse nel 2023, e il resto della coalizione. Al tavolo con Ricci proprio la Simonella e Carlo Pesaresi, competitor sconfitto alle Primarie, e Susanna Dini, capogruppo Dem in consiglio comunale. Le dimissioni della Simonella non sono piaciute in seno alla coalizione e quello di ieri era il primo appuntamento in condivisione dopo la scelta da lei assunta e resa nota con un post venerdì scorso. Almeno un’ottantina le persone presenti, la maggior parte membri del Pd e del centrosinistra venuti alla Mole per sentire la ricetta di Ricci, politico esperto, navigato e per ora vincente. Molti lo vedono proprio come candidato del centrosinistra opposto ad Acquaroli e alla destra tra un anno, ma la scelta sul candidato non è stata presa. In sala, tra gli altri, Maurizio Mangialardi, battuto da Acquaroli nel settembre 2020, e soprattutto Valeria Mancinelli, sindaca uscente di Ancona, e tutt’altro che fuori dalla discussione in seno al Partito Democratico che scalda i motori in vista del 2025.