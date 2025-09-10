Pane Nostrum, spazio all’arte bianca

Dal 26 al 28 settembre Senigallia ospita la 22esima edizione di Pane Nostrum – il Salone dei lievitati, con un ricco calendario di appuntamenti, tra masterclass e incontri a tema con i più autorevoli professionisti del settore. Tanti i maestri dell’arte bianca che prenderanno parte alla kermesse: Ezio Marinato, Campione del Mondo, Francesco Favorito, maestro del senza glutine, Nicola Dobnik ed Emma Lobino, due emergenti panificatori trentini.

E ancora Samuele Savioli, Docente di arte bianca, Marco Salvucci col suo panettone salato, Augusto Palazzi, Marco Sestilli, Marco Cascia, Valerio Giovannozzi, Joselito Mancini e Gabriele Mancini, Francesca Ceccacci Casci che parlerà di pane e responsabilità e farà degustare i suoi pani, Augusto Palazzi, Francesco Pompetti, Danila Ercole con i sapori della tradizione, Matteo Paparelli e Lorenzo Zappi con uno show tra ristorazione e panificazione.

E poi Roberto Cantolacqua Ripani, Alessio e Roberto Bigoni, Gianluca Ribotta e Cecilia Miretti come anche Irene Calamante. "La città di Senigallia è nota per le sue eccellenze gourmet e accoglie il festival della panificazione con orgoglio" dice Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia.

"La Confcommercio Marche ha dato grande impulso a questa manifestazione che, nel corso degli anni, ha assunto, anche per la città di Senigallia, molta importanza soprattutto perché, svolgendosi tra settembre e ottobre, prolunga la stagione turistica. Si tratta, inoltre, di un momento di crescita per i nostri panificatori ma, soprattutto, è anche un momento promozionale non indifferente in quanto coinvolge tutta la nostra città".

Pane Nostrum rappresenta ormai una grande vetrina per gli addetti al settore: "Nato come festa di piazza, Pane Nostrum è via via diventato un momento di ritrovo e confronto per pizzaioli, pasticceri, fornai e professionisti dell’arte bianca a livello Nazionale" sottolinea Federica Polacco, Responsabile Area sindacale, Marketing e Territorio Confcommercio Marche Centrali. Anche in questa edizione, la manifestazione si svolgerà su tre aree situate nel centro di Senigallia: Area Show cooking, denominata Temporary Bakery, Area masterclass e l’area dedicata agli incontri con i professionisti denominata "Caffè con i Maestri", animata dai Barman del Caffè Club Kavè, che prenderà vita nel l’ex pescheria del Foro Annonario e in cui si parlerà, tra le altre cose, di ristorazione e celiachia, tra fake news e opportunità di business, di innovazione digitale e controllo di gestione della panificazione ma anche di inclusione sociale. Con Pane Nostrum, che si estenderà a tutta la città con il format "lievitati in città", si avrà, dunque, la possibilità di scoprire la bellezza di Senigallia e delle Marche.

L’Area b2b, cuore pulsante della kermesse, sarà inoltre dedicata ai fornitori dei panificatori per dare spazio alle eccellenze tecnologiche e agli ingredienti".

Tre le aree spettacolo e due le aree fiera per quello che sarà un momento di condivisione e confronto tra i maestri panificatori dove non mancherà uno spazio gluten free con coking show che si svolgeranno per la gran parte nelle prime ore della giornata. "Sono orgoglioso di ciò che Pane nostrum è diventata in questi 22 anni e di cosa diventerà in futuro" chiosa Giacomo Bramucci, Presidente Confcommercio Marche. "Il Salone Nazionale dei Lievitati è un’esperienza immersiva in tutti i sensi: a Senigallia, durante l’evento, è possibile vedere i maestri all’opera, immergendosi nel mondo dei lievitati e sentire il profumo del pane. La sfida è costruire professionalità: vi aspettiamo a Senigallia".