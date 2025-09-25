Panettone, sul palco un tris di rassegne

Tre rassegne con sette spettacoli ciascuna, per un totale di ventuno serate, animate da oltre 50 artisti provenienti da tutta Italia. E’ decisamente ricco e vario il programma del Teatro Panettone di Ancona, realizzato dal Gruppo Teatrale Recremisi in collaborazione con AMAT. Tornano dunque ‘Made in Marche’, con attori e compagnie della regione, ‘Tout le Cirque’, rassegna di circo-teatro che ospita le migliori compagnie nazionali, e ‘Teatro Contemporaneo’. Si inizia sabato 4 ottobre con ‘La gente mormorano’ del comico marchigiano Piero Massimo Macchini, una sorta di ‘portafortuna’ per il Panettone, osserva il direttore artistico Massimo Duranti, presidente di Recremisi. E’ lui a sottolineare la varietà di una stagione che spazia tra prosa, circo, comicità e teatro sperimentale, proponendo spettacoli per tutti i gusti a prezzi davvero concorrenziali. Duranti cita tra gli altri Corrado e Camilla Tedeschi, attesi il 21 marzo con ‘Partenza in Salita’; Andrea Paris, popolare mago, narratore e comico che il 2 gennaio presenterà l’one man show ‘Riapparis’; Matthias Martelli, l’erede del grande teatro giullaresco, con "Il suono delle Pagine’ (8 novembre). C’è poi Cesare Catà, ‘specializzato’ in narrazioni mitologiche, che si esibirà tre volte (14 novembre, 9 gennaio, 13 febbraio).

Il 17 gennaio ‘Made in Marche’ vedrà Pamela Olivieri interpretare ‘Saltata’, opera di teatro-danza ispirata all’omonimo poema di Antonio Santori. C’è grande curiosità per il ritorno sulle scene di Lino Terra, storica ‘anima’ del Teatro del Canguro, che il febbraio, dopo una ‘residenza’, presenterà ‘2+2=5?’, monologo ispirato a ‘1984’ di Orwell. "Il protagonista è un 39enne che attraversa una profonda crisi, e che arriva a identificarsi con il personaggio del romanzo", spiega Terra.

Tra gli appuntamenti con ‘Teatro Contemporaneo’ ci sono ‘Vita grama di un’eroina moderna’ di Alessandra Merico (25 ottobre), monologo comico e irriverente fra teatro e stand up comedy, e ‘Rumors’ di Neil Simon, portato in scena da Andrea Colombo Teatro (21 febbraio). ‘Tout Le Cirque’ inizierà il 18 ottobre con ‘Toyboys’ dei Jashgawronsky Brothers, con le loro improbabili e divertenti performance musicali in cui si suonano anche i giocattoli... Raimondo Arcolai dell’AMAT non esita a definire quello del Panettone "un cartellone straordinario", e l’attività di Recremisi "un valore aggiunto per la città". La struttura di Brecce Bianche nel suo piccolo fa anche produzione. L’esperienza di Lino Terra ha infatti vari precedenti (Luigi Moretti, Andrea Caimmi, Daniele Vagnozzi). Per biglietti e abbonamenti: Casa della Musica (071 202588) e circuito AMAT/Vivaticket. Info: 0712072439 e 3293944326 (whatsapp).

Raimondo Montesi