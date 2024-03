"Pannelli fotovoltaici, scempio ambientale"

"Siamo al fianco del comitato per impedire l’installazione di pannelli fotovoltaici tra Argignano e Paterno". Così Fabriano Progressista si inserisce nel dibattito che sta infuocando la città. "C’è grande indignazione tra i cittadini per questo scempio ambientale. Ci adopereremo in tutte le sedi per impedire la realizzazione di un impianto in quei luoghi e con quelle metodologie. Il territorio fabrianese è già caratterizzato da decine e decine di capannoni e fabbriche, peraltro in gran parte non più attivi, disseminati negli anni in modo indiscriminato in nome di una crescente domanda di produzione di beni e che sono diventati dei cimiteri sparsi non compatibili con l’ambiente circostante. Vogliamo davvero aggiungere a tutto questo, degli impianti fotovoltaici ed elettrodotti che sfigureranno ancora di più il territorio, sottraendolo alla sua funzione naturale, che è l’agricoltura? Sarebbe un errore grossolano a danno delle nuove generazioni. Non sarebbe più opportuno riutilizzare proprio questa miriade di tetti abbandonati, per generare energia pulita?".