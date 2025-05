Pannelli per delimitare il primo lotto dei lavori: "Finestre" sul cantiere

La ditta che si occupa del restyling di piazza della Repubblica ha finito di allestire il cantiere intorno alla parte centrale della piazza, il primo lotto oggetto dei lavori. Tutta l’area è stata delimitata da pannelli di legno, dal lato che dà su via Gramsci a quello che si affaccia su via della Loggia, tutti i lavori sono circondati da pannelli, e chi gira intorno alla chiesa del Sacramento deve fare un po’ d’attenzione, perché le auto che arrivano da via Gramsci non si vedono bene, proprio a causa della recinzione. La curiosità, però, è che il cantiere è stato allestito con delle finestre, lungo il suo perimetro, in modo da poter osservare quello che avviene al suo interno, ma anche per ammirare il Teatro delle Muse, questo non soltanto per favorire l’osservazione degli anziani che spesso si fermano a guardare i lavori in corso, ma anche e soprattutto per tutti i turisti, spesso croceristi, che in questi mesi passeranno a fianco al cantiere stesso per recarsi in corso Garibaldi o per fare ritorno alla nave. Lavori in corso, insomma, ma con finestra con vista sulla piazza, sul cantiere e sul Teatro delle Muse. I pannelli, tra l’altro, fungeranno anche da "schermi", nel senso che serviranno a raccogliere immagini della città di Ancona, non soltanto per ravvivare il muro di legno eretto a protezione del cantiere stesso, ma anche per promuovere la città nei confronti dei turisti. I lavori di rifacimento della piazza sono stati consegnati nei giorni scorsi e procederanno per lotti, per non compromettere la convivenza del cantiere con le attività di residenti, commercianti e di tutti i lavoratori dell’area. Con la cittadinanza nel corso di una recente assemblea pubblica di presentazione sono stati condivisi il cronoprogramma e la planimetria suddivisa per lotti che rappresenta la localizzazione dei lavori nelle diverse fasi. Questo approccio modulare permetterà di intervenire su tutta l’area per step e, di conseguenza, di mantenere attive le funzioni essenziali della piazza, minimizzando i disagi per tutti. La conclusione dei lavori è prevista tra poco più di un anno, cioè per la fine di maggio 2026.

g.p.