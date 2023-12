Pannello elettrico su muro storico: bagarre

C’è un quadro elettrico con gli interruttori di accensione apposto su una parete alla base della torre del palazzo comunale di Osimo dove ci sono i reperti archeologici e tante altre bellezze storiche cittadine da ammirare, un muro che ha vincoli di tutela e che invece pare un muro da cantiere. La polemica è scattata nel pieno del Natale da parte dello scrittore Carlo Nardi, residente del centro storico. Nel dibattito che poi si è innescato sui social si è infilata anche l’archeologa Francesca Fei: "Quei quadri elettrici sono stati attaccati a un parametro murario tutelato dallo Stato e di indubbia importanza per la storia di Osimo, senza citare tutte le norme che vietano un intervento di questo genere. E’ obbligatorio evitare qualsiasi opera a forte impatto visivo che impedisce la visione completa dei manufatti storici. I monumenti antichi non sono opere "morte" e immutabili: si possono adattare ai tempi senza cancellarne il loro aspetto originario, grazie a nuove modalità agili e attuabili, per aggiungere scopi più moderni alle loro antiche funzioni. È necessario però concordare gli interventi con la Soprintendenza, che non è uno spauracchio o un rallentatore di attività, ma l’istituzione che tutela le nostre preziose testimonianze del passato e che ci accompagna nel conservarle. Se questo "allestimento" invece risultasse essere definitivo, credo che l’Ispettore onorario per la tutela dei beni monumentali di Osimo, che non conosco, provvederà senz’altro a segnalarlo". Anche l’architetto Manuela Francesca Panini, presidente del Fai Ancona, ha detto: "La conseguenza grave aldilà dell’azione che non doveva essere compiuta, è che dai fori creati può entrare acqua che sfalderebbe la pietra generandone il collasso". Ieri sera il consigliere comunale delle Liste Civiche Stefano Simoncini ha annunciato di aver depositato un’interrogazione in merito per fare chiarezza sulla vicenda: "Questo è il rispetto per i reperti di epoca romana nella nostra città ormai vocata alle festicciole, ai mille concertini, alle discoteche fatte dalle finestre del palazzo comunale e non al rispetto della sua millenaria storia. Tra le varie cose vorrei sapere per quanto tempo tale installazione sarà collocata in tale contesto tutelato dalle norme sui beni culturali e quali iniziative intende adottare l’amministrazione al fine di riparare il danno subito e restaurare gli elementi deturpati".