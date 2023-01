Paola Castricini eletta presidente

Si è insediata la commissione regionale per il congresso del Pd. Come presidente è stata eletta, all’unanimità, la tesoriera regionale del partito Paola Castricini. La commissione, in rappresentanza di tutte le sensibilità politiche dei territori, resterà in carica fino all’insediamento della nuova assemblea regionale e si occuperà di tutte le questioni inerenti la presentazione delle candidature per la segretaria regionale, l’acquisizione e il controllo delle anagrafi, la gestione degli eventuali ricorsi, dei seggi e di tutte le operazioni di voto. Candidature entro il 27 gennaio.