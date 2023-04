Paola Nanni parla di cyberbullismo

Progetto Janus venerdì (ore 21) a palazzo Oliva "Ma io scherzavo", promosso dall’associazione 04 maggio 2008. Al centro dell’iniziativa, il cyberbullismo e le dipendenze digitali: relatore Paolo Nanni, comunicatore dell’associazione Rete Educazione Digitale e esperto in comportamenti a rischio giovanili e fenomenologia digitale. L’incontro mira a aiutare genitori e educatori nel comprendere al meglio come difendere i propri figli da bullismo e cyberbullismo, e come comprendere e affrontare i rischi di ansia, isolamento e aggressività dovuti in particolare all’eccessiva esposizione a smartphone e social media. Un corretto rapporto con le nuove tecnologie e con le dinamiche che animano i social network è fondamentale per il benessere psicologico: sempre di più le nostre vite, e quelle di ragazzi e ragazze in particolare, sono esposte al giudizio di migliaia di persone, e anche il nostro modo di rapportarci agli altri va gestito in modo da evitare fenomeni di cyberbullismo. L’associazione "04 maggio 2008" di Cerreto d’Esi, partner del progetto Janus, opera sul territorio "per promuovere una cultura della resilienza e dello scambio tra generazioni, con progetti di educazione rivolti a educatori, famiglie, studenti, nell’ottica di costruire comunità solidali".