Paola Turci come non l’avete mai vista

Una Paola Turci come non l’avete mai vista. Quello in programma sabato sera (ore 21), al Teatro Sperimentale nell’ambito della rassegna Playlist di Amat è infatti uno spettacolo che proporrà la famosa cantante e autrice nelle vesti di attrice nello spettacolo "Mi amerò lo stesso". In realtà si tratta di un monologo. Meglio: di un monologo che a volte vorrebbe essere un dialogo nel quale Paola Turci si racconta, ma certe volte non è più lei a parlare, ma qualche personaggio che ha incontrato nel corso della sua vita, a cui lei presta la voce. Con la regia di Paolo Civati e le incursioni musicali scritte assieme ad Alessandra Scotti, la Turci ci accompagnerà in un viaggio particolare nel quale si racconta. Tutto ovviamente ha un’origine e si basa sull’omonimo libro scritto qualche anno fa dalla Turci nel quale l’artista racconta tutta sé stessa: l’infanzia, il successo, l’incidente e la sua nuova vita. Amori, passioni, cambiamenti radicali, cadute e rapide risalite. Paola Turci, sgombriamo subito il campo: chi verrà al suo spettacolo non verrà ad un concerto. "Certamente no. Anche se la musica c’entra; eccome. Sarà uno spettacolo teatrale nel quale ci saranno anche delle canzoni, ma saranno solo il pretesto...