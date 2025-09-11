Al Teatro Gentile di Fabriano questa sera (ore 21) va in scena ‘La rivoluzione delle donne’. E’ lo spettacolo con cui Paola Turci e Gino Castaldo celebrano le voci femminili della canzone italiana che hanno segnato la storia della musica, personalità d’eccezione, modelli di libertà e bellezza, come Mina, Ornella Vanoni, Milva Patty Pravo, Caterina Caselli, Mia Martini, Loredana Bertè, Alice e tante altre. Narrazioni, immagini, filmati memorabili e interpretazioni live testimoniano il lascito di queste straordinarie artiste e la loro influenza sulla cultura musicale italiana. Lo spettacolo, promosso in collaborazione con l’AMAT, è inserito nell’ambito di ‘Fabriano è cultura’, manifestazione promossa dal Comune che mette al centro la carta non soltanto come elemento identitario della città, ma come materia viva, generativa, capace di connettere mondi diversi e costruire ponti tra passato e futuro. Gino Castaldo, giornalista, critico musicale e voce storica di Rai Radio2, porta sul palco la sua capacità di analisi e racconto per restituire il contesto storico, sociale e artistico di queste protagoniste, mentre Paola Turci interpreta brani indimenticabili con la sensibilità e la passione che da sempre la contraddistinguono.

"Durante il tour ‘Il Tempo dei Giganti’ tra Gino e me si faceva sempre più forte il desiderio di raccontare le donne che, in musica, hanno rivoluzionato i costumi e la società italiana dagli anni 60 in poi – spiega Paola Turci -. Queste grandi artiste mi hanno cresciuta e formata. È un privilegio per me suonare e cantare le loro canzoni, ascoltare il racconto delle loro avventure e ringraziarle per la bellezza e il coraggio che ci hanno tramandato". Per Castaldo "le donne da sempre hanno usato la propria voce per essere presenti nella società, imporsi e imporre una nuova immagine di sé in un mondo spesso prettamente maschile".