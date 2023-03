Paolino Giampaoli sarà nominato Cavaliere della Repubblica

Da quasi mezzo secolo è un simbolo dell’Ancona dello sport, del sociale e dell’inclusione per le persone con disabilità. E proprio perché "paladino" di sani valori, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito a Paolo Giampaoli l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La notizia gli è stata recapitata ieri dalla Prefettura. "Ero con il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli quando mi hanno informato e ho sgranato gli occhi, chiedendo lei se fosse vero – svela il retroscena Paolino -. Non saprei da dove cominciare, sinceramente. Sono ancora emozionato e grato a chi ha proposto il mio nome". "Ma allora - chiediamo noi -, immagina le ragioni per cui ha ricevuto questo straordinario riconoscimento?". "Qualche idea ce l’ho – spiega lui -. Forse per il mio impegno sportivo, nell’ambito associazionistico e sociale e anche per le mie battaglie contro le discriminazioni, specie quelle delle persone che convivono con una disabilità". Paolino, 49 anni, non è nuovo a gratificazioni di questo tipo. Nel 2020 è diventato testimonial dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, dopo aver battuto il Covid ed essere stato uno dei primi, nella Dorica, a contrarlo. Nel 2021 ha ricevuto il Pennino d’Oro, da giornalista professionale e appassionato qual è (l’Ancona Calcio dice niente?). Nel 2022, invece, la benemerenza civica del Comune di Ancona. Ora questa onorificenza del presidente: "Che mi fa enormemente piacere. Nonostante le mie patologie, le mie difficoltà, i miei pregi e difetti ci sono tante persone che mi vogliono bene e mi sostengono. Per questo sono orgoglioso di essere anconetano in momenti come questi", conclude Paolino. Cui vanno anche i sentiti complimenti della città di Ancona e di tutta la redazione del Resto del Carlino.

Giacomo Giampieri