Paolino Guerra, il giovane di Cerreto D’Esi premiato con la "Pagella d’oro"

Al giovane di Cerreto d’Esi Gabriel Paolino Guerra, è stata assegnata la "Pagella d’oro" per l’anno scolastico 202223, per profitto, capacità e impegno. Solo due studenti della provincia di Ancona hanno ricevuto questo premio, giunto alla 61esima edizione a cura della Carifermo. "Tante congratulazioni a Gabriel – commenta il sindaco David Grillini – per l’importante risultato. Anche la nostra amministrazione ha avuto modo di riconoscere la sua bravura. Il ragazzo si è distinto con ottimi risultati sin dalle elementari".