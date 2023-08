Paolo Arena al timone del commissariato di Jesi: nuovo dirigente entro settembre

Paolo Arena è il nuovo commissario alla guida del comando di polizia di Jesi. Entrerà in servizio dopo le ferie nei primi giorni di settembre. Paolo Arena, 47 anni, arriva dalla Sicilia ha guidato per sei anni il commissariato di Noto e prima per cinque anni quello di Pachino. Prenderà il testimone dal vicequestore aggiunto Mario Sica che lascia il comando jesino dopo cinque anni e mezzo trascorsi piuttosto lontano dai riflettori. Prima di Jesi Sica guidò il compartimento della polizia di frontiera marittima e aerea di Ancona e prima ancora in Friuli Venezia Giulia è stato dirigente del commissariato di San Candido in provincia di Bolzano e dal 2015 al 2018 all’ispettorato di pubblica sicurezza del Vaticano, dove ha ricoperto il ruolo di funzionario responsabile dei servizi d’ordine in piazza San Pietro. Mario Sica, nei primi giorni di settembre, sarà nella capitale in un nuovo ruolo in un importante distretto centrale. Al nuovo dirigente tra meno di un mese spetterà il compito di vigilare sull’ordine e la sicurezza pubblica con uomini e mezzi sempre più ridotti.

Sara Ferreri