Paolo Camilli porta gli spettatori nella sua "Zona di Sconfort"

Si conclude al Teatro La Nuova Fenice di Osimo il tour del nuovo spettacolo di Paolo Camilli, zSconfort Zone – Il paradiso delle irrelazioni", che ha toccato con successo le più importanti città Italiane.

Da ricordare anche il doppio sold-out al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio, città di origine dell’attore.

Questa sera (ore 21.15) il pubblico potrà vedere e ascoltare l’artista mentre si affida a una versione personalizzata dell’Intelligenza Artificiale, per provare a portarci fuori dalla nostra "Zona di Sconfort", il posto dove crediamo di essere sicuri e protetti e che invece ci allontana da quello che realmente siamo.

Alternando monologhi inediti e dissacranti a personaggi comici surreali, il nuovo spettacolo è una fotografia delle relazioni contemporanee, comica, precisa e spregiudicata. Un viaggio dissacrante e surreale attraverso quello che cerchiamo di dire a noi stessi e agli altri, spesso con esiti disastrosi in ogni ambito della nostra vita.

Attore, comedian, autore e content creator con oltre 300mila followers, Paolo Camilli, è considerato uno dei volti più interessanti e in ascesa dei nuovi media. Formatosi alla Scuola per la Formazione Teatrale e l’Improvvisazione Improvvivo-Liit, ha studiato e lavorato, tra gli altri, con Luca Ronconi, Luigi Maria Musati, Giancarlo Sepe. Con quest’ultimo ha partecipato a due edizioni del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nel 2017 ha debuttato come autore e regista con lo spettacolo teatrale ‘Per colpa di un coniglio’. Nel 2018 ha vinto il premio di Miglior Attore al Festival InDivenire di Roma. Ha debuttato in tv nella trasmissione ‘La Tv delle ragazze - Gli Stati Generali 1988-2018’ e ha poi fatto parte del cast della trasmissione ‘Stati generali’2019), entrambe condotte da Serena Dandini.

Nel 2021 debutta con "L’amico di tutti", one man show che affronta, con comicità e satira, temi come la polemica sul gender, l’omofobia, la discriminazione sessuale, il razzismo e l’hatespeech. Nel 2022 entra a far parte del cast della seconda stagione della serie ‘HBO The White Lotus’ nel ruolo di Hugo. Dichiaratamente gay e attivo ormai da anni nel mondo lgbtq+, Camilli è stato uno dei testimonial di ‘The Pride Issue - We are who we are’ su Vanity Fair.

Biglietti disponibili online su Ciaotickets e TicketOne e presso i punti vendita autorizzati oppure oggi al botteghino. Per info: 0733865994 e 3924450125.