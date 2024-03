Paolo Cevoli si racconta alle Muse con il suo "Andavo ai 100 all’ora"

Popolarissimo comico, ma anche imprenditore e ambasciatore della ‘emiliano-romagnolità’. Paolo Cevoli, lanciato da ‘Zelig’, si racconta nel suo nuovo spettacolo "Andavo ai 100 all’ora", in scena questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. Il titolo ricalca quello della famosa canzone di Gianni Morandi di ormai sessant’anni fa. E da qui parte il comico, raccontando di quei tempi in cui andare ai 100 all’ora era paragonabile a raggiungere velocità supersoniche, ma che "oggi se si va in autostrada a quella andatura ti suonano dietro, anche i camion di trasporto suini". Uno spettacolo di riflessione comica sul gap generazionale che porta Cevoli ad approcciarsi alla musica trap tanto in voga al giorno d’oggi sentendosi un po’ come suo nonno che non capiva quella dei Beatles quando lui era ragazzo. E proprio come suo nonno gli raccontava della sua giovinezza, immagina così di raccontare al suo nipotino Tommaso com’era la vita quando lui era bambino e ragazzo, quando non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero. Quando non c’erano il politicamente corretto e la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia); quando i bambini lavoravano dopo scuola per racimolare qualche soldo e forse apprezzavano di più il valore della fatica. Una ventata di nostalgici ricordi in cui il pubblico più agèe si rispecchia e nel ridere fino alle lacrime annuisce compiaciuto. Un racconto che attraversa tutta la vita dell’artista fino ai giorni nostri, non per dire che ‘una volta era meglio’, anzi, ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi. Non manca il rimando a qualche gag di spettacoli precedenti, come quello da "La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli" sulla perfezione della donna, ultima creatura plasmata da Dio, dopo essersi impratichito con esseri inferiori, tra cui l’uomo.