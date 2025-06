Paolo Crepet al Barton Park. In scena ’Il reato di pensare’

Stasera alle 21 sul palcoscenico dell’arena del Barton Park di Perugia lo psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano Paolo Crepet va in scena con “Il reato di pensare”. L’appuntamento nell’ambito del filone estivo della stagione Tourné, realizzato in partnership con la Fondazione Barton e il PostModernissimo e inserito nella rassegna artistico-culturale “L’Arena Festival”.

Paolo Crepet affronta in questo spettacolo infatti il delicato tema della libertà di pensiero, oggi sempre più limitata da schemi ideologici, autocensure e nuove forme di controllo invisibili. Attraverso una riflessione profonda, Crepet denuncia come il pensiero libero, l’immaginazione e la creatività siano messi in pericolo da un sistema che tende a frammentare, inibire e normalizzare le idee, riducendole a schegge insignificanti. Nella società contemporanea, si insinua una nuova forma di censura autoindotta, alimentata da paure e dalla pressione del “politicamente corretto”, che blocca la spontaneità e la critica. Crepet ci invita a riflettere sul rischio di diventare replicanti, incapaci di esercitare il libero arbitrio, e sottolinea come solo attraverso il coraggio del pensiero si possa preservare l’autenticità e costruire un futuro libero, creativo e non omologato. Un monito a difendere il valore dell’originalità e della disobbedienza intellettuale, contro chi vorrebbe imporre dogmi ideologici e controllare la mente umana.

All’Arena Festival domani, invece, sarà la regista Margherita Ferri l’ospite d’eccezione dell’Arena Fuori Post del Barton Park, domani, per accompagnare la proiezione de “Il ragazzo dai pantaloni rosa“, film che ha dominato la stagione cinematografica con oltre 10 milioni di euro incassati. La proiezione inizierà alle 21, all’interno della rassegna estiva promossa dal cinema PostModernissimo.