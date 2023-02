Paolo Crognaletti nuovo presidente

Il dottor Paolo Crognaletti è il nuovo presidente dello storico circolo cittadino. A nominare il successore di Gianluca Mucelli, rimasto in carica per un decennio, è stata nei giorni scorsi l’ assemblea dei soci. "Da quando sono in pensione - ha detto Crognaletti- dedico il mio tempo a fare qualcosa di socialmente utile. Ho aderito così alla Croce Rossa prestando la mia opera come medico volontario per la campagna vaccinale contro il Covid, mi sono candidato alle elezioni amministrative (ma non sono stato eletto) per dare il mio piccolo contributo alla nostra città e ora accetto, con lo stesso spirito, questa nomina. Ritengo che il Circolo Cittadino sia un enorme valore aggiunto per Jesi e sarebbe veramente triste perderlo. Non mi risulta infatti che esistano strutture di altrettanto valore nella nostra regione e nelle altre regioni limitrofe che possano offrire spazi così ampi e facilmente fruibili, con annesso un ottimo ristorante. Il Circolo Cittadino comprende anche molte altre attività in parte sportive (tennis, judo, danza e bridge) ed è punto di riferimento per moltissime associazioni cultuali e di service della nostra città (Rotary, Lions, Soroptimist, Panathlon, Fidapa, Nova Aesis e Burraco) che hanno qui il loro punto ideale di aggregazione. Vorrei che il Circolo diventi sempre più fruibile cercando di offrire servizi sempre migliori ai nostri soci e di fare in modo che tutta la città possa avvicinarsi a questa bellissima struttura".