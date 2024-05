Paolo Perucci sulla scia di Braconi:: "La mia esperienza per Agugliano"

Paolo Perucci è il candidato a sindaco per "Agugliano Progetto Comune", lista oggi al governo della città col sindaco uscente Thomas Braconi. "Vivo da sempre ad Agugliano, dove mi sono impegnato nel sociale, in parrocchia, nello sport, nella musica e nel volontariato – dice -. Nella mia carriera, da direttore del Centro Bignamini di Falconara e in altri importanti incarichi, ho maturato un bagaglio di competenze che oggi sono pronto a mettere a disposizione della comunità. Desidero portare avanti il lavoro di Agugliano Progetto Comune che con Braconi ha realizzato importantissime opere, risolto le principali criticità del paese e ottenuto milioni di euro di finanziamenti pubblici. Con una squadra che unisce l’esperienza degli amministratori uscenti e l’energia dei nuovi componenti, ho deciso di mettermi a disposizione".

In questi 10 anni di lavoro, dice, il paese è molto cambiato: "Con investimenti utili nei settori strategici, come l’edilizia scolastica, lo sport, le opere pubbliche e l’ambiente, senza trascurare le persone più fragili. Vogliamo investire nella riqualificazione del patrimonio esistente, realizzare il secondo stralcio del parcheggio a supporto del centro e uno a servizio del centro storico di Castel d’Emilio, la frazione in cui dovrà essere valorizzato l’ex Convento quale punto di riferimento storico-culturale, completare il collegamento pedonale tra Agugliano e Polverigi. Agugliano ha bisogno di continuare a lavorare seguendo questo percorso: manutenzione delle strade, cura del verde e riqualificazione del patrimonio comunale".