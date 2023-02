Paoloni: "Devo tanto a Costanzo"

Il mio fax a Maurizio Costanzo è stato decisivo: mi ha chiamato due volte, era il 1994 e dà lì è nata la mia ribalta tv e non solo. A parlare è lo jesino Luigi Paoloni con un importante passato da cabarettista e comico. In occasione della scomparsa di Maurizio Costanzo, Paoloni ci tiene a ricordare la sua figura e raccontare come proprio grazie a Costanzo, sia nato "Taxi teatro" lo spettacolo con il quale ha girato le piazze di tutta Italia trasformando la propria utilitaria in un piccolo ‘teatro’ mentre fuori il fratello, vestito da maggiordomo, invogliava il pubblico leggendo il menù. "Il mio taxi teatro – spiega – è nato perché volevo a tutti i costi andare da Maurizio Costanzo. Erano i tempi in cui sono stati scoperti i talenti di Iacchetti, Vergassola e Bergonzoni. Io organizzavo a quel tempo un festival di artisti di strada a Senigallia e quando ho iniziato a vedere che Costanzo ospitava artisti di strada mi sono inventato questo ‘show’ che l’ha incuriosito. Mi ha invitato l’8 febbraio del 1994 quando ho conquistato la sua simpatia con una ‘storiella’ che prendeva in giro i cacciatori. Lì ho lanciato il mio taxi teatro. Poi mi ha richiamato il 4 settembre dello stesso anno per intrattenere il pubblico in una serata dedicata all’Aids, tema difficilissimo. Proprio al Maurizio Costanzo Show mi hanno notato dal Bagaglino dove ho fatto il comico per sei anni. Costanzo è stato un talent scout – conclude Paoloni - un uomo di grande carisma a cui debbo molto e che rimpiango di non aver frequentato ancora".

Sara Ferreri