Paolorossi: "Viviamo in un paese libero"

La presenza del generale ha scatenato polemiche anche a Filottrano, tanto che ieri sera il Pd ha organizzato una contro serata, un dibattito pubblico nella sede del partito, "La nostra idea di società tra diversità e cittadinanza inclusiva - Per una idea di società diametralmente opposta a quella propugnata dal generale nel suo libro". Diverse le associazione che hanno aderito. Paolorossi ha detto: "Non capisco per quale motivo. Ho ricevuto anche diverse chiamate da persone che non metteranno più piede nella mia sartoria per la presenza del generale oggi. Viviamo in un Paese libero e tutti possono esporre il proprio pensiero se detto bene. Sono onorato della sua presenza".