"Papà, continueremo a essere vicini al mare"

Un mazzo di tulipani colorati e la sciarpa della Vigor sopra la bara di legno chiaro, accanto tanti, tantissimi fiori. Ieri, mezz’ora prima del rito funebre officiato da don Paolo Gasperini, il feretro di Enzo Monachesi è stato accompagnato in chiesa dalla moglie Patrizia, le figlie Veronica e Federica e gli amici che nella malattia non lo hanno mai abbandonato. Erano tanti, troppi perché la chiesa di Santa Maria della Neve – Portone, potesse contenerli tutti: tanti quelli che hanno atteso pazientemente fuori, ascoltando la messa dagli altoparlanti.

Enzo Monachesi ‘si è tuffato in un altro mare’ a 53 anni, lui che il mare lo ha sempre amato, vissuto, respirato. Le figlie hanno voluto affidare il ricordo del loro amato papà a due lettere, in cui hanno descritto Enzo qual’era, un punto di riferimento per le sue donne, ma anche per i tanti che hanno avuto la fortuna di condividere un pezzo del cammino accanto a lui.

Nelle parole della figlia Federica, la promessa di continuare il lavoro di operatrice balneare, lo stesso che aveva già iniziato questa estate, quando la malattia non consentiva ad Enzo di portare avanti da solo lo stabilimento: "Hai sempre detto che sarei stata più brava di te – le parole della figlia – ma è impossibile. Non ti preoccupare per noi, noi Monachesi ce la metteremo tutta". Patrizia, Veronica e Federica, in questi mesi non lo hanno mai lasciato solo e ce l’hanno messa tutta per continuare a farlo sorridere: "Il tuo rammarico è quello di non essere diventato nonno – la lettera di Veronica – noi abbiamo perso il nostro punto di riferimento, la persona che non ci ha fatto mai, nemmeno un momento, sentire sole".

La moglie Patrizia, a cui Enzo dedicava parole d’amore anche negli ultimi post sul suo profilo Facebook, ha voluto affidare il suo ricordo alla poesia ‘La morte non è niente’ di Henry Scott Holland.

A ricordare Enzo è stato anche il cugino, poi, il silenzio ha accompagnato l’arrivo di don Paolo Gasperini sull’altare, mentre tutti, ancora increduli, fissavano la bara. Poche le parole del parroco durante l’omelia che ha ricordato Enzo uomo, Enzo padre, Enzo marito: "Il fiume di messaggi e di persone che si sono strette al dolore della famiglia, sta a dimostrare chi era Enzo" le parole del parroco.

A fianco alla bara, due agenti della polizia muncipale in alta uniforme e il Gonfalone del Comune di Senigallia, mentre in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, con la fascia tricolore addosso c’era l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Regine insieme all’assessore Gabriele Cameruccio. A sostenere Patrizia, Federica e Veronica c’erano gli amici di sempre Maurizio Mangialardi, Gennaro Campanile e Francesco Mazzaferri con cui Enzo ha voluto continuare a condividere tutto in questi mesi difficili.

Silvia Santarelli