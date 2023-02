Papà disperato messo in salvo dai poliziotti

di Sara Ferreri

Da mesi non può vedere i suoi figli e minaccia di suicidarsi buttandosi dalla finestra. La volante della Polizia di Fabriano interviene mettendolo in salvo. I poliziotti sono intervenuti sabato pomeriggio per evitare il peggio. Era stato proprio il padre quarantenne, disperato, a contattare la sala operativa del locale commissariato. In preda alla disperazione, annunciava di voler farla finita perché impossibilitato a vedere i suoi due figli di sette e otto anni. Il poliziotto della sala operativa, intuita la gravità della situazione e anche l’apparente determinazione dell’interlocutore, ha iniziato a trattenere al telefono il quarantenne, incoraggiandolo e supportandolo. Nel frattempo il poliziotto dava istruzioni alla volante affinchè si portasse velocemente nell’abitazione dell’uomo, localizzata grazie all’apposito sistema informatico in dotazione alle forze di polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno suonato alla porta del quarantenne residente in città il quale effettivamente appariva in stato di evidente alterazione psichica, apparentemente anche per l’uso di bevande alcoliche. Minacciava ancora di uccidersi, indicando di volersi buttare dalla finestra del suo appartamento che si trova al secondo piano. I poliziotti sono riusciti a capire, dal suo racconto, che da tempo il quarantenne non vedeva più i suoi due figli per una decisione giudiziale che sarebbe però potuta rientrare nel caso in cui avesse iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità. Percorso che lui però non aveva mai iniziato. Gli agenti hanno così iniziato un dialogo paziente cercando di far desistere l’uomo dai suoi propositi suicidi. Contemporaneamente hanno attivato le procedure per l’intervento del 118 che, di lì a poco, è intervenuto. L’uomo però si rifiutava di salire sull’ambulanza, alternando momenti di convincimento alla presa in carico ad altri di netto rifiuto. "Fatemi vedere subito i miei figli o mi ammazzo", gridava disperato. Determinante è stata la pazienza dei poliziotti i quali hanno convinto l’uomo a recarsi al pronto soccorso ma lui ha preteso di andarci a piedi non in ambulanza. È stato così accompagnato da vicino da un poliziotto della Volante. Raggiunto, infine, l’ospedale il quarantenne è stato preso in carico dalla struttura sanitaria fabrianese e, come indicato dal giudice, adesso dovrà seguire il percorso di sostegno alla genitorialità il quale gli potrà consentire di riabbracciare i propri figli.