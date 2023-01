L’odissea di un papà: “Rivoglio mia figlia, è nata in Grecia e non la fanno tornare”

Emilio Vincioni insieme alla figlia, che ora ha sette anni: può vederla solo in Grecia

Sassoferrato (Ancona), 31 gennaio 2023 – Una vicenda intricata e per certi versi paradossale quella che coinvolge Emilio Vincioni e sua figlia, che tra qualche giorno compirà 7 anni. Sette anni in cui lei e il padre avrebbero avuto – stando a quanto racconta Vincioni – incontri di “poche ore, solo qualche giorno all’anno”. Una figlia, la sua, avuta con l’allora moglie, una donna greca, che ha deciso di partorire all’estero e di non rientrare più in Italia. Un’odissea fatta di querele per sottrazione internazionale e trattenimento di minore all’estero. Da punto di vista giuridico la storia ha comportato l’affermazione di un principio che farà giurisprudenza a livello comunitario. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che la bambina ha residenza abituale là dove è nata , cioè in Grecia. La stessa Grecia aveva dato ragione alla donna. Però la settimana scorsa c’è stato il colpo di scena: il tribunale di Ancona ha stabilito che la donna greca – che sarebbe dovuta rientrare in Italia dopo il parto – è stata condannata a due anni di reclusione e due anni di sospensione della responsabilità genitoriale per sottrazione internazionale e trattenimento di minore all’estero. Emilio Vincioni, ci spiega esattamente cos’è...