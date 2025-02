Papa Giovanni XXIII:: "Raccolti 45mila euro per i nostri ragazzi"

Campagna solidale di Natale, il Centro Papa Giovanni XXIII ha raccolto oltre 45mila euro. Un bilancio molto importante quello trattato come ogni inizio anno dall’associazione, tra raccolta fondi e attività svolte. I risultati raggiunti sono stati significativi: torroni solidali circa 4.500 unità tra quelle vendute al mercatino, consegnate e spedite; duetti solidali 250 confezioni scelte da aziende e privati cittadini; donazioni raccolte oltre 20mila euro tra versamenti tramite bollettini, bonifici, contanti e donazioni online. "Grazie alla generosità di chi ha scelto di aderire all’iniziativa della campagna di raccolta fondi natalizia, portata avanti con il supporto dei donatori e delle aziende del territorio – si legge in una nota diffusa ieri dal Centro Papa Giovanni XXIII – La trasparenza è per la cooperativa un valore imprescindibile, alla base del rapporto di fiducia con i sostenitori".

Il risultato è stato possibile grazie a 50 ambasciatori delle persone con disabilità che, nell’arco di 25 giornate di mercatini e banchetti, hanno donato ben 438 ore di tempo. Grazie alla mobilitazione, Raffaella, Sonia, Marco, Rosy e Daniele potranno partecipare ad attività che promuovono la loro integrazione nella comunità, come uscite in città, giornate al mare e la frequentazione di Casa Sollievo. Inoltre, il 24, 25, 26 e 31 dicembre la Ristorazione Solidale – Fricchiò ha registrato oltre 150 ordini, per un totale di 2.660 porzioni di cibo servite: il 30% dell’utile di ogni piatto venduto viene destinato a programmi che promuovono inclusione, autonomia e dignità.