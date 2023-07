Papà, se vado a Milano è per vincere "Per lui ho macinato chilometri Una vittoria figlia del sacrificio"

di Giacomo Giampieri

Per il figlio "ha macinato chilometri", prendendo in prestito un’espressione sempre cara all’ambiente ultras della Dorica. Ha macinato chilometri sin da quando il suo ‘Tommy’ era giovanissimo, ma in pedana già "tirava" stoccate a meraviglia. Come fosse un veterano. Motivo per il quale, ovviamente, Stefano Marini non poteva essere assente a Milano, nell’impresa mondiale firmata da Tommaso, in quella serata del 27 luglio, dove l’enfant prodige del fioretto - 23 anni sulla carta d’identità, un palmares da fare invidia ai più grandi -, è stato incoronato il più forte di tutti a livello internazionale. "Non solo c’ero, ma ho gridato a squarciagola assieme agli altri tifosi. Ho cercato addirittura di coinvolgerli per far sentire il nostro entusiasmo – fa il papà di mister campione del mondo nella scherma -. Non posso descrivervi la gioia, ma la soddisfazione più grande è per lui. È per Tommaso. Si merita questo traguardo, soprattutto per quello che ha passato negli ultimi tempi". Stefano e Tommaso, padre e figlio, un legame indissolubile. Le passioni in comune, la moda, i viaggi e anche... l’Ancona. Tanto che Tommy non difetta mai di indossare la maglietta della Curva Nord, sfondo nero, scritta rossa, quando compete nella sua disciplina sportiva. Nascosta dalla tuta, vero. Ma forse, per questo, più vicina a quel cuore biancorosso che pulsa forte. "È un suo rituale, gli atleti ne hanno. E da sostenitore dell’Ancona non posso che esserne orgoglioso", sorride ancora Stefano, raggiunto telefonicamente dal Carlino all’indomani della vittoria mundial. "Non ho potuto festeggiare più di tanto con lui a Casa Italia perché la mattina mi attendeva un impegno di lavoro in città e sono dovuto ripartire nella notte dal capoluogo lombardo". Ma in quell’abbraccio dopo la vittoria, c’è tutta l’essenza di un rapporto straordinario tra padre e figlio. "Vero e vi spiego perché. Tommy era molto teso prima delle gare mondiali. Ci siamo confrontati molte volte e lui mi diceva di essere preoccupato per quella spalla che non gli lasciava tregua, soprattutto durante le sessioni di allenamento", integra il papà. Quella spalla debilitata dall’infortunio di Shanghai, che gli aveva fatto saltare importanti kermesse iridate, e che ora verrà operata mercoledì 2 agosto. "Eppure mi ha detto: ‘Se vado ai mondiali di Milano, io papà vado per vincere’", continua Stefano riportando le parole di Tommaso. "Così è stato. Questa vittoria è figlia di un sacrificio, di un riscatto dopo l’argento di un anno fa a Il Cairo e di una preparazione fisica impressionante. È campione del mondo, un brivido al pensiero. Come ha detto lui, concordo sul fatto che sia anche una vittoria da condividere con tutto lo staff tecnico e sanitario. Professionisti che lo hanno seguito in maniera maniacale per rimetterlo in forma". E portarlo, a modo loro, sul tetto del mondo.