Papaleo e il suo viaggio "Coast to coast"

Un’altra stagione di prosa chiude i battenti. E’ quella del Teatro la Nuova Fenice di Osimo, realizzata da Comune e Asso in collaborazione con l’Amat, che domani sera (ore 21,15) vedrà come protagonista Rocco Papaleo nello spettacolo ‘Coast to coast’. Accompagnato da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al basso e contrabbasso, Davide Savarese alle percusisoni e Fabrizio Guarino alle chitarre, il popolare attore conduce il pubblico alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone, un genere a cui si dedica da ben venticinque anni.

"Il titolo Coast to Coast – scrivono Papaleo e Valter Lupo, autori dello spettacolo – allude all’impossibilità di fermarsi, al sapere di essere transitori, al comprendere che tutto è provvisorio e per questo meravigliarsi sempre. Che più o meno, è il senso del viaggio che compiamo ogni giorno, tutti i giorni, finché ci è concesso di guardare fuori dal finestrino".

Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista, Papaleo coltiva e pratica abilmente questo genere conducendo lo spettacolo tra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. ‘Coast to Coast’ è un album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica: un riuscito esperimento con strizza l’occhio al grandissimo Giorgio Gaber, vero e proprio maestro del genere teatro-canzone, e alla Basilicata.

Papaleo scrive che "un viaggio prevede soste, accampamenti e bivacchi, a patto che lascino tracce del nostro passaggio. Una pentola rimasta sul fuoco, l’eco di una canzone che ci ha tenuto compagnia, di un racconto che ci ha fatto sorridere o immalinconire. Cose che vengano buone per altri viaggiatori. E poi ‘Coast to Coast’ vale anche per tragitti di altra natura. Da un malessere a un’allegria, da un malinteso a un accordo, da uno sgarbo a una gentilezza. Percorsi che non si misurano in chilometri, ma nella fatica necessaria per ricomporre il sentimento che ci separa dalle persone che non vogliamo perdere".

Lo spettacolo è prodotto da Carlo Pontesilli per Less Is More Produzioni e Teatro Stabile di Bolzano. Le scene sono di Sonia Peng, il suono di Alberto Recchia, luci e fotografie di Gianluca Cappelletti, backliner e sostegno Stefano Nuccetelli Biglietti disponibili al botteghino della Nuova Fenice (071 7231797), nelle biglietterie del circuito AMATVivaticket e online su vivaticket.com. Per informazioni: 0712072439 e amatmarche.net.