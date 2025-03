Papaleo in sala al Giometti per parlare del suo "U. S. Palmese"

Alla multisala Giometti di Ancona arriva Rocco Papaleo, uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Domani pomeriggio, alle ore 18.30, Papaleo saluterà gli spettatori prima della proiezione del suo ultimo film ‘U.S. Palmese’, firmato dai fratelli Manetti. E’ lui stesso, in un video, ad invitare gli anconetani a partecipare all’evento, fornendo tutte le informazioni del caso: "Eccomi qua per invitarvi al cinema Multiplex Giometti di Ancona domenica 30 marzo alle ore 18.30. Vedrete ‘U.S. Palmese’, il film dei Manetti Bros, di cui io sono uno degli interpreti. Incontrerò voi, vi incontrerò al cinema. Spero siate numerosi. Parleremo del film, se ne avrete voglia, ma soprattutto ci saluteremo. Vi aspetto".

Sicuramente saranno in tanti a rispondere all’"appello" di Rocco Papaleo, sia per lui sia per il nome dei Manetti, una garanzia. ‘U.S. Palmese’ è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma lo scorso anno. La pellicola racconta di Etienne Morville, è un astro nascente del calcio mondiale. Proviene dalle banlieue parigine, ma cerca di trovare il successo a Milano. Il comportamento che ha in campo però lo porta a una squalifica che rischia di spegnere ogni possibilità di progredire al suo successo.

Ma a Palmi, in Calabria, un certo don Vincenzo inizia a pensare all’idea di ingaggiarlo per farlo giocare nella squadra del luogo. Rocco Papaleo interpreta appunto Don Vincenzo, geniale agricoltore in pensione, che ha un’idea folle per risollevare la squadra di calcio locale: organizzare una bizzarra raccolta fondi per ingaggiare Etienne Morville (Blaise Afonso), giocatore di Serie A dal pessimo carattere, ma tra i più forti al mondo. Seppure controvoglia, Morville lascerà Milano per trasferirsi a Palmi e provare a risanare la sua immagine. Qui si scontrerà con una realtà fatta di sincerità, che porterà tutti a vivere un’esperienza indimenticabile.