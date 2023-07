Papaveri: "Bus sovraffollati? Subito interventi"

Bus sovraffollati con guasto di un mezzo carico di studenti, il presidente Atma, Muzio Papaveri, si scusa con l’utenza, parla di "linee affollate ma nei limiti della capienza" e promette un miglioramento del servizio. Il presidente Atma interviene dopo la protesta di una mamma per i mezzi degli studenti che dall’entroterra raggiungono Senigallia e ritorno, affollati e con tanti ragazzi costretti a viaggiare in piedi. "Paghiamo 500 euro l’anno di abbonamento per avere bus sovraffollati – ha denunciato tramite Il Carlino Romina Sdogati, mamma di Serra de’ Conti - L’assurdo si è raggiunto venerdì pomeriggio scorso - ha denunciato la mamma - quando nel pullman in partenza da Senigallia alle 17.30 e diretto a Sassoferrato sono salite tra le 60 e le 70 persone. I pullman sono degli anni Novanta, o comunque piuttosto vecchi. Arrivato all’altezza di Pongelli non si riusciva a salire verso Ostra Vetere: la velocità era talmente ridotta, a causa del surriscaldamento del motore, che è stato necessario chiamare un altro autobus che da Barbara ha preso i passeggeri e continuato il giro".

Anche un’altra signora aveva denunciato di aver dovuto attendere la corsa successiva un’ora e mezzo dopo perché il bus che cercava di prendere era pieno di passeggeri. "Abbiamo analizzato la richiesta – commenta Papaveri dopo la protesta della mamma – sull’episodio di guasto meccanico di un bus del vettore Bucci avvenuto recentemente nell’entroterra senegalese e sulla protesta nei riguardi di un presunto eccessivo affollamento degli autobus extraurbani della stessa società sulla tratta Senigallia - Le risultanze dell’indagine effettuata hanno evidenziato che le linee citate nella protesta degli utenti sono in effetti affollate, però entro limiti della capienza tra posti seduti e posti in piedi prevista per ciascuno degli autobus impiegati. Nel caso della corsa Senigallia-Sassoferrato citato nell’articolo, il bus ha avuto un guasto durante il percorso. Ma è bene anche ricordare i tempi di reazione della nostra società che ha subito attivato una corsa sostitutiva, a supporto della propria clientela. Premesso questo – conclude il presidente Papaveri - ci scusiamo con la nostra clientela per il guasto meccanico subito dal bus e al contempo - rassicura - desideriamo ringraziare chi ha segnalato la questione perché ci ha fornito un forte stimolo per migliorare ulteriormente il livello qualitativo del servizio offerto alla nostra clientela".

Sara Ferreri