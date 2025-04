PAPERDI JUVE domina su General Contractor Jesi: D'Argenzio protagonista con 31 punti

PAPERDI JUVE 66JESI 58

PAPERDI JUVE: Kumer ne, Mastroianni 4, Heinonen 9, Romano 5, Azzaro 3, Ricci 2, Mauro ne, D’Argenzio 31, Zampella ne, Pisapia 5, Diouf, Giorgi 7. All. Massimiliano Baldiraghi

GENERAL CONTRACTOR JESI: Ponziani, Bruno 6, Vettori 2, Di Emidio 15, Berra 2, Valentini 4, Marulli, Cena 8, Petrucci 12, Zucca 9. All. Marcello Ghizzinardi

Arbitri: Marzo (Le), Galluzzo (Br)

Parziali: 14-11, 45-25, 57-41

Serviva una vittoria alla General Contrator per difendere il posto privilegiato in un play in faticosamente conquistato nella prima parte di stagione, non basta l’orgogliosa reazione finale per evitare una sconfitta con poche attenuanti, che al 90% relega la truppa di coach Ghizzinardi nel calderone delle squadre chiamate al doppio turno post season per arpionare uno dei due posti disponibili nella griglia playoff. Non bastasse la serata di scarsa vena del collettivo, la General ha dovuto anche fare i conti con la prestazione monstre del capitano bianconero D’Argenzio, 26 punti solo nei primi 20’ (25 totali messi a referto dagli avversari nello stesso lasso di tempo). Tra le poche note positive il ritorno in campo del figliol prodigo Marulli in quintetto dopo tre mesi, per lui solo virgola ma l’impressione che il peggio, sotto l’aspetto del recupero fisico, sia passato e che la guardia bergamasca possa fornire un importante contributo in un finale di stagione che si annuncia a dir poco complicato. Gara decisa in pratica nel primo tempo, dopo l’illusorio 5 a 0 General, la tempesta perfetta innescata dal furetto D’Argenzio, Jesi doppiata a più riprese (28 a 14 al 15’, 50 a 25 al 23’). Tutta la differenza del mondo nel tiro da lontano, prima tripla General (Di Emidio sul 39 a 17 interno) dopo l’orribile 0/12, e dopo che D’Argenzio aveva messo a ferro e fuoco la difesa ospite. Jesi ritrovava un minimo di fiducia dopo il meno 25 del massimo svantaggio, arrivava al – 7 (65-58) senza peraltro mai dare l’impressione di credere nell’impresa. Sabato ultima in casa contro la Virtus Roma per due punti che a questo punto valgono sicuramente doppio Intanto questa sera l’attenzione è rivoltae in direzione Toscana per il posticipo (palla a due alle 21, diretta su LNP pass) che vedrà impegnati sul parquet i cugini della Ristopro Fabriano opposti alla Gema Montecatini sul ‘neutro’ di Pistoia. In caso di vittoria cartaia Jesi, rischierebbe addirittura un derby in trasferta.

Gianni Angelucci