La rinascita di Alex: da paralizzato a personal trainer

Ancona, 20 ottobre 2023 – "Signora, si rassegni suo figlio non riuscirà a camminare e resterà amorfo". Quelle parole sentite nei primi anni di vita e ripetute quando era in adolescenza hanno fatto scattare qualcosa in testa ad Alex Carbonari che oggi è personal trainer di fitness e body building, cestista di basket e sfida la gravità con il calisthenics, metodo di allenamento il proprio peso corporeo viene utilizzato come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico.

"Bellezza e forza" come dice la parola che deriva dal greco.

Forza muscolare ma anche forza interiore: quella che ha spinto Alex, 32 anni anconetano, affetto da paralisi cerebrale infantile, a farsi rimbalzare le tante porte chiuse in faccia. "Con la mia patologia dovuta dovuta a sofferenza fetale e nascita prematura mi è stata diagnosticata tra i due e i tre anni. A 4 il mio primo intervento di allungamento dei tendini. Da piccolino camminavo sulle punte, appoggiandomi al muro e anche ora il danno riportato alla nascita mi costringe a camminare diversamente rispetto a un qualsiasi altro ragazzo normodotato. Ma riesco a fare tutto: una vita completamente autonoma e quando faccio calisthenics nessuno si accorge della mia disabilità. Da piccolo non riuscivo a mantenere equilibrio nemmeno in favore di gravità e oggi mi ritrovo sugli anelli anche in equilibrio contro la gravità. Quasi inumano".

Stando alla prima diagnosi dei medici Alex, sarebbe dovuto rimanere un soggetto amorfo (senza forma) e passivo, in pratica subire la vita, perché questa secondo i medici la conseguenza piuttosto immutabile di questa patologia.

Ma Alex ci ha sempre creduto e questo lo ha portato ad ottenere risultati inimmaginabili, difficili da raggiungere per la maggior parte delle persone con questa patologia, specie partendo da quel livello di gravità.

"I miei miglioramenti – spiega Alex, laureato in economia e commercio e impiegato di Poste e, tra l’atro giocatore di basket con il team di Bakin Jesi - hanno sorpreso anche i medici stessi, tanto che la mia storia e i miei progressi sono stati documentati tramite video e diventati oggetto di studio in campo medico. Alex oggi ha un obiettivo: "Fare in modo che i disabili riescano a vincere la paura di entrare in palestra ed avere tutti gli occhi puntati. Provo ogni giorno a dimostrare coi fatti che la disabilità è soprattutto mentale e non è una frase fatta. Certo spesso non è facile convivere con la disabilità ma vorrei essere da stimolo a tutti quei ragazzi che hanno una disabilità motoria e quindi non necessariamente anche psichica e che rimangono nascosti e chiusi in se stessi per la paura del giudizio. Alla fine credo che siamo tutti normalmente diversi e se si crede in se stessi si può vincere anche contro la paralisi cerebrale infantile e arrivare ad avere una vita vera e felice come quella di un normodotato". Alex non nasconde il suo sogno di andare a vivere in una grande città o all’estero: "Credo anche da esperienze di persone con la stessa patologia che ho conosciuto negli anni che una grande città possa offrire a un ventaglio più ampio di possibilità per inserirsi in una società sempre più condizionata da giudizi e pregiudizi. Sono convinto pero’ che molto dipenda dalla forma mentis e Ancona, città a cui sono comunque molto legato, è molto chiusa. C’è una tipica espressione anconetana: "Sta nel tuo" (fatti gli affari tuoi) che secondo me rappresenta in pieno la mentalità di questa città che ha poche occasioni di socializzazione per disabili e non".