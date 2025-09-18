"Paramatti, squalifica assurda: in avanti c’è da migliorare"

"La squalifica di Paramatti? Assurda, non ha fatto niente, ma ce l’aveva detto subito e le immagini lo testimoniano. Purtroppo l’arbitro ha preso un abbaglio". Mister Stefano Cuccù è amareggiato riguardo la squalifica del difensore del Castelfidardo fermato per tre turni dal giudice sportivo dopo l’espulsione di domenica a Teramo. Paramatti, figlio d’arte, salterà le sfide interne contro L’Aquila e Ancona con nel mezzo la trasferta infrasettimanale di Notaresco. "E’ una tegola pesantissima - continua il mister dei fidardensi -. Ma non possiamo farci niente".

La squalifica, una nota negativa dopo la trasferta abruzzese sommata al risultato (Castelfidardo sconfitto 1-0) e alla poca incisività in attacco della formazione biancoverde. "A Teramo abbiamo fatto un passo in avanti come organizzazione, abbiamo commesso ancora qualche errore di troppo, però siamo stati belli compatti contro una squadra forte, soffrendo il giusto. In attacco invece siamo stati poco incisivi, abbiamo sbagliato i tempi in alcune giocate, in altre le scelte. Dobbiamo crescere, siamo molto giovani davanti con tre 2007 e un 2004, ma dobbiamo farlo in fretta per cercare di essere più fastidiosi". Magari due-tre innesti in più in ogni reparto non guasterebbero.

"La società si sta muovendo, c’è stato un inghippo per un giocatore, speriamo si possa risolvere". Chissà se prima della terza giornata di campionato in programma domenica? AL Mancini salirà L’Aquila. "Una squadra fortissima, hanno giocatori con centinaia di presenze in D, ma anche in C e in B, insomma una formazione molto forte sia fisicamente che tecnicamente. Ci aspetta una partita difficilissima, sarà dura, hanno un attacco fortissimo, in due partite hanno fatto già 5 gol (Luca Di Rienzo, bomber del girone con 3 reti insieme a Saveriano Infantino del Notaresco, ndr), attaccanti di stazza e finalizzatori, ma anche un centrocampo di qualità e difensori molto fisici. E’ una squadra costruita per vincere il campionato quindi dovremmo sfoggiare la nostra miglior prestazione per tenere testa una squadra così forte e fisica".

Domenica sarà ancora una volta un Castelfidardo non al completo e non solo per la squalifica di Paramatti. "Morais sta ricominciando ad allenarsi dopo il problema muscolare, dovrebbe rientrare in gruppo nel fine settimana, ma non so se riuscirà a essere a disposizione per domenica. E non c’è Fallisi che è influenzato".