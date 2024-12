Parapiglia coi carabinieri nell’area di servizio

Scene da far west nel tardo pomeriggio di sabato nell’area di servizio di via Giordano Bruno dove una pattuglia di carabinieri è intervenuta su chiamata di alcuni passanti che avevano notato una bagarre in corso tra due automobilisti. I militari dell’Aliquota Radiomobile di Senigallia sono arrivati sul posto e si sono trovati di fronte a loro un 57enne, che si trovava in compagnia di una 37enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcool test e ha iniziato a inveire con i carabinieri e con lui anche la donna: entrambi si sono scagliati contro i militari anche spintonandoli e sferrando calci, non solo contro gli uomini ma anche contro la gazzella. Sul posto in supporto della pattuglia ne sono arrivate altre e anche una volante della polizia. Con loro anche un’ambulanza che ha seguito la gazzella con cui l’uomo, dopo essere stato immobilizzato a fatica, è stato trasferito nella caserma di via Marchetti. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il 57enne è stato contravvenzionato anche per guida con patente sospesa e l’auto su cui viaggiavano è stata sottoposta a fermo. Due i militari che hanno riportato lesioni durante la colluttazione, sono stati medicati al Pronto Soccorso, sono stati subito dimessi con una prognosi di alcuni giorni. Sono in corso altri accertamenti per individuare eventuali ulteriori responsabilità da parte della coppia.