Parapiglia dopo il furto. Tunisino finisce nei guai

Ha realizzato "fai-da-te" il monopattino, con tanto di motore elettrico installato in casa, ma uno dei suoi viaggi con quel mezzo di fortuna è terminato in pronto soccorso – dov’è arrivato con un codice di media gravità –, dopo il violento scontro con un’utilitaria in via del Consorzio. È accaduto sabato pomeriggio, all’altezza della rotonda. Sul posto gli agenti della polizia locale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’impatto tra la Fiat Punto, condotta da un 61enne di Montemarciano, e il veicolo a due ruote, condotto da un 75enne di Falconara. Di sicuro il mezzo "artigianale" è stato sequestrato, perché non omologato per la circolazione su strada e pertanto fonte di sicuro pericolo per i conducente come per gli altri utenti. Sempre lungo le strade cittadine, il personale posizionato alla stazione ha fermato una 44enne residente a Falconara, che pur essendo priva di patente in quanto mai conseguita, si era messa alla guida di un’auto senza revisione né assicurazione e già sottoposta a sequestro. Il veicolo è stato nuovamente confiscato. Sono scattate sanzioni per 3.500 euro e una segnalazione alla prefettura. Gli uomini guidati dal comandante Luciano Loccioni sono stati allertati anche per una animata lite in corso tra due giovani e hanno preso in consegna un richiedente protezione tunisino, inseguito da un negoziante cinese, in quanto il primo era scappato dal negozio dopo aver sottratto due paia di scarpe. È stato denunciato per furto e la refurtiva restituita al proprietario. In spiaggia, invece, è stato scoperto un algerino risultato irregolare sul suolo nazionale: denunciato e segnalato alla questura. Sul lungomare, infine, sono state multate tre persone per aver condotto il cane senza guinzaglio. La polizia locale ha presidiato anche piazza Mazzini in occasione dello street food tra sabato e domenica sera.