Parapiglia e martellate nel bar. Tre condanne e un’assoluzione

Lei chiedeva ancora da bere, ma il barista si era opposto. L’aveva vista già abbastanza alticcia e non voleva problemi nel locale. Ma i problemi sono arrivati comunque. Tra i due, infatti, era nato un litigio al bar, finito a colpi di martello in testa alla donna e una zuccheriera arrivata in faccia al negoziante. Con l’accusa di lesioni aggravate il barista è finito a processo al tribunale di Ancona. Nello stesso procedimento erano accusati di minacce in concorso anche la donna ferita dal martello e due avventori che, nel parapiglia, se l’erano presa anche loro con il barista. L’episodio risale al 3 novembre del 2018, al bar Sole di Falconara, in piazza Mazzini. A cinque anni dai fatti, ieri è arrivata la sentenza per tutti e quattro i protagonisti. La cliente, una 37enne romena, difesa dall’avvocato Germana Riso, è stata assolta perché il fatto non sussiste. Il barista, di nazionalità cinese, 56 anni, è stato condannato a quattro mesi di reclusione. Condanna a cento euro di multa ciascuno per gli altri due protagonisti della zuffa, conoscenti della romena. Il verdetto è stato letto in aula, dopo la discussione delle parti, dal giudice Corrado Ascoli. Il giorno del parapiglia, al bancone si era seduta la donna romena, già visibilmente ubriaca. Voleva da bere, ma il titolare si era rifiutato di servirla, perché era già sbronza. La donna allora, stando alle accuse, avrebbe lanciato una zuccheriera contro il barista, che per risposta aveva lanciato un martello che aveva preso la donna in testa, ferendola e facendole riportare una prognosi di dieci giorni. La cliente si era dovuta rivolgere all’ospedale per le cure. Due clienti, fratelli, avevano preso parte allo show minacciando il barista così: "Ti spacchiamo subito la faccia, dopo non ti facciamo vivere più". Anche la romena aveva minacciato il cinese: "Ti ammazzo, ti spacco il locale". La situazione era di gran lunga degenerata e alla fine erano intervenuti i carabinieri a riportare la calma. Dopo il fatto erano partite le denunce che hanno portato in tribunale tutti e quattro i protagonisti. Solo per tre è arrivata la condanna. ma. ver.