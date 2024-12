Parapiglia tra cittadini del Bangladesh, la Polizia indaga per le responsabilità

La Polizia di Ancona sta indagando per definire le responsabilità, dopo i fatti di sabato pomeriggio in Corso Carlo Alberto. Gli uomini della Questura, infatti, sono intervenuti dietro richiesta di un giovane del Bangladesh che ha riferito di essere stato aggredito da alcuni connazionali. Prima sarebbe stato avvicinato, poi, senza apparente ragione, sarebbe stato colpito con pugni e calci, riuscendo comunque a fuggire. In quel momento la Polizia è riuscita ricostruire l’accaduto, identificando il presunto responsabile, ancora in zona assieme ad altri. Tra i due ci sarebbero stati degli alterchi in passato. Il litigio, però, stavolta è passato alle vie di fatto. E il primo ha reagito per difendersi e, da quanto emerso in prima istanza, per provare ad evitare il furto dello smartphone. I presenti hanno posto fine alla lite, prima che entrambi fossero portati in ospedale dalla Croce Gialla di Ancona – in due momenti distinti – per le cure del caso.