Parata del Pride, attese centinaia di persone

di Sara Ferreri

"Queer" Il primo Pride jesino, in programma per oggi pomeriggio, finisce subito nel mirino. Alla parata del pride (letteralmente orgoglio) parteciperanno persone da tutta la provincia. Sono attesi in centinaia. E ci saranno anche alcuni consiglieri comunali di maggioranza. Agnese Santarelli, spiega: "Ci sarò Insieme ad altri di Jesi in Comune. Siamo felici che finalmente ci sia il primo pride anche a Jesi". Alcuni consiglieri ed esponenti di Jesi in Comune avevano contestato Mario Adinolfi e le sue tesi antiabortiste lo scorso aprile davanti alla chiesa di San Nicolò. E a contestare l’iniziativa prevista per oggi (dalle 15,30 con partenza dal Palatriccoli fino in piazza della Repubblica) ora c’è il popolo della Famiglia. Gabriele Cinti, vice coordinatore del Popolo della Famiglia Marche rimarca: "Ricordo la violenza con cui è stato trattato Mario Adinolfi, alla presentazione del suo libro ’Contro l’aborto’ a Jesi: ha dovuto essere scortato dalle forze dell’ordine a garanzia della sua incolumità. Quell’episodio come la manifestazione di domani (oggi, ndr) vede protagonista, tra gli altri, il movimento transfemminista. Mi chiedo con che coraggio il movimento transfemminista pretenda siano riconosciuti dei diritti, quando è il primo a non rispettare quelli degli altri. ‘Diritti’ poi, che diritti non sono. Uno tra i vari reclamati: l’utero in affitto che in Italia è reato. I diritti, quelli veri – conclude Cinti – sono altri: il diritto dei bambini a nascere, il diritto di avere una mamma e un papà come natura (che prevede due sessi determinati dai cromosomi xx e xy e non più di 50 generi) ha stabilito e il diritto di essere considerati persone, non un oggetto da comprare per soddisfare i desideri (che, lo ricordiamo, non sono diritti) di ricche coppie, omo o etero che siano. Che facciano pure il loro pride, la Costituzione della Repubblica Italiana permette di manifestare la propria opinione e noi, contrariamente a loro, rispettiamo il loro diritto di manifestare. Non resteremo in silenzio, però, di fronte alla vera discriminazione, quella verso i bambini, verso la famiglia naturale e anche verso le donne in difficoltà, alle quali non è data nessuna scelta se non quella di abortire". "Siamo antisessiste, antirazziste, abolizioniste e transfemministe – spiegano i promotori – crediamo che la lotta Lgbtqia+ debba intersecare tutte le lotte che mirano a distruggere il privilegio del maschio bianco eterocis borghese sui cui bisogni e desideri viene modellato il mondo. La lotta è intersezionale o non è. Transfemminismo è anticapitalismo".