Parata di stelle al Seebay: "I nostri numeri da record"

Una serata di stelle all’Hotel Seebay di Portonovo, dove il tennis marchigiano ha celebrato i suoi campioni. Un anno da incorniciare. Nel suo intervento, Emiliano Guzzo, consigliere nazionale FITP, ha ripercorso il cammino di crescita del movimento marchigiano: "Sono stati sedici anni di lavoro intenso e appassionato che hanno portato le Marche ai vertici del tennis italiano. Quando abbiamo iniziato questo percorso, avevamo una visione chiara: creare un sistema tennis che potesse competere con le regioni più blasonate. Oggi possiamo dire che quel sogno si è realizzato".

Fabio Luna, Presidente del CONI Marche, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: "La FITP Marche rappresenta una delle federazioni più vincenti della nostra regione. Il tennis marchigiano è diventato un modello di riferimento". Andrea Bolognesi, presidente del Comitato Regionale FITP Marche, ha tracciato le linee future del movimento: "I numeri dei tesserati sono impressionanti, con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno, ma sappiamo che i praticanti sono molti di più. Il pickleball e il padel rappresentano opportunità straordinarie per ampliare la nostra offerta sportiva".

Tra i relatori anche Paolo Scandiani vicepresidente FITP Marche, Andrea Pallotto vicepresidente e responsabile sett. Giovanile FITP Marche e Michele Brunetti.

Numeri da record Il presidente regionale Andrea Bolognesi ha snocciolato cifre impressionanti: "Abbiamo registrato un +20% di tesserati, ma il potenziale è ancora maggiore. Guardiamo al futuro".

I premiati Sul palco i protagonisti di un’annata memorabile. A partire da Michele Mecchiarelli, vincitore di due tornei junior internazionali (J200 Rakovnik e J100 Il Cairo), e Tommaso Compagnucci, che ha fatto tris nei tornei ITF con due successi a Kursumlijska Banja e uno a Pirot. Poker di vittorie per la giovane Ilary Pistola: sua la firma sul J100 di Dubrovnik, sui J60 di Pescara e L’Aia, e sul Tennis Europe U16 agli Internazionali di Roma.

Giovani promesse - Tra gli Under, applausi per Ulisse Bari (vincitore del Master Next Gen U12) ed Eugenio Campodonico (Master Kinder U11). Nel doppio, Lorenzo Cenci ha trionfato nel Tennis Europe U14 a Bruxelles, mentre Giulio Bozzanga ha fatto doppietta nei tornei Tennis Europe U14 di Velletri e Otocec.

Circuito Pro - Federica Urgesi ha centrato due finali nei tornei ITF (25.000$ Santa Margherita di Pula e 15.000$ Antalya), confermando la solidità del movimento femminile marchigiano. Altri risultati di rilievo sono arrivati da Matteo Sabbatini (finalista J30 Tunisi), Mattia Bongiovanni (semifinalista Campionati Italiani U11), Mattia Logrippo (vittoria nel doppio Tennis Europe U16 a Crema) e Ginevra De Angelis (finalista Tennis Europe U16 Crema).