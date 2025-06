Parcheggi a pagamento nell’area di Palombina. Via alla sperimentazione

In partenza l’annunciata sperimentazione di un centinaio di stalli a strisce blu nel quartiere di Palombina, validi solo per il periodo estivo. L’iniziativa è per il disagio vissuto dai residenti della zona costiera, penalizzati dal forte afflusso di fruitori degli stabilimenti balneari con conseguente occupazione di stalli di sosta. Sono dunque installate fino al 30 settembre le zone blu a Palombina. La tariffa applicata è pari a 60 centesimi orari, per il pagamento sarà possibile utilizzare i parcometri o utilizzando l’applicazione Moneey Go.

Ancona Servizi si occuperà dell’installazione della nuova segnaletica e dei parcometri, nell’ambito quindi di una sperimentazione che definisce una graduale introduzione della nuova politica tariffaria nell’ambito cittadino per garantire il rispetto delle esigenze dei diversi portatori di interesse, tutelando per prime le esigenze dei residenti, e a seguire quelle della sosta produttiva e quella dei pendolari.